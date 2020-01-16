Erzincan'da "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 'Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Erzincan'da "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı yapılan "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı", Erzincan Valisi Ali Arslantaş, başkanlığında gerçekleşti.

Erzincan'da

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı yapılan "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı", Erzincan Valisi Ali Arslantaş, başkanlığında gerçekleşti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kamu kurum görevlileri, 2019 yılı içerisinde bağımlılıkla mücadele programı çerçevesinde yaptıkları etkinlikler ile 2020 yılında yapacaklarını anlattı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda devletin tüm organlarıyla kararlı şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kente uyuşturucunun girmemesi için güvenlik güçlerinin yoğun gayret gösterdiğini ifade eden Arslantaş, şöyle konuştu:

"2020 yılının temiz bir yıl olmasını diliyorum. İnsanımızın gönlünü ben suya benzetiyorum. Su, tohumla bir araya geldiğinde tomurcuk haline geliyor. Ateşle bir araya gelse söndürüyor, kirle-pislikle bir araya geldiğinde temizliyor, unla karışsa hamur oluyor, güneşle karşılaşsa gökkuşağı oluyor. Ama yalnız kalırsa durgunlaşıyor ve kokuşuyor. Bu yüzden çocuklarımızı yalnız bırakmayalım."

Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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