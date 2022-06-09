Operasyonda, söz konusu suçlarla ilgileri görülen R.T, M.S, H.G. ve G.D. yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza ürünü, kenevir bitkisi ve metamfetaminin yanı sıra 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 bin 580 doldurulmuş makaron, 1130 paket sigara, 57 bin boş makaron, 90 kilogram kıyılmış tütün ve tarihi eser niteliğinde bir kitap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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