Son Dakika Haberleri: Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

18 dakika önce

Erzincan'da uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik kimyasal maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Erzincan'da uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik kimyasal maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik kimyasal madde (ecza) ele geçiren ekipler, şüpheli C.A'yı gözaltına aldı.

Evindeki aramada uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bulgulara ulaşılan C.A, sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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