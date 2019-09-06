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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

28 dakika önce

Erzincan Tercan ilçesinde düzenlenen operasyonunda 82 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Erzincan Tercan ilçesinde düzenlenen operasyonunda 82 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ilçenin Bağpınar köyünde oturan L.V'nin tarlasına, yasa dışı olarak Hint keneviri bitkisi ektiği belirlendi.


Bu tespit üzerine jandarma ekiplerince arama yapılan tarlada bakımı yapılmış vaziyette olan ve boyları 80 ile 120 santimetre arasında değişen 82 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hint keneviri bitkilerini imha eden jandarma L.V'yi de gözaltına aldı.

Zanlı L.V. jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla salıverildi.

Erzincan, Tercan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:34 Kaynak: AA
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