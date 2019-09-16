Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı beldesi mevkisinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Curt"un da kullanıldığı aramada otobüsteki yolculardan İran uyruklu B.Z, G.P ve Z.K'nin üzerinden 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.