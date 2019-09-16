Son Dakika Haberleri: Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı beldesi mevkisinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Curt"un da kullanıldığı aramada otobüsteki yolculardan İran uyruklu B.Z, G.P ve Z.K'nin üzerinden 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına aldı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Erzincan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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