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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

58 dakika önce

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı süresince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı süresince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli tutuklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"10 Ağustos 2019 tarihinde ilimize uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine başlatılan çalışma kapsamında Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamada E. A., isimli şahsa ait durdurulan araçta yapılan aramada toplam 2 bin 167 adet reçeteye tabi uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirilmiştir.

14 Ağustos 2019 tarihinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.Ö. ve K.U. isimli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 93,52 gram satışa hazır 50 fişek halinde esrar maddesi, 185 adet ecstasy hap ve bu uyuşturucuları paketlemede kullanılan paketleme kağıtları ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen toplam 2 bin 325 TL ele geçirilmiştir. Başlatılan tahkikat kapsamında E. A, A.Ö, K.U, isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır." - ERZİNCAN
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
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