Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

24.05.2022 18:03
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı.

Erzincan'da uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında 33 plakalı bir otomobili durdurdu.

Otomobilde 97,38 gram metamfetamin, 32,46 gram reçine esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö.D. tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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