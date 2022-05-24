Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında 33 plakalı bir otomobili durdurdu.

Otomobilde 97,38 gram metamfetamin, 32,46 gram reçine esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö.D. tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.