Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da narkotik polislerince yapılan operasyonlarda, 5,69 gram metamfetamin, 2,01 gram Afyon Sakızı ve 9 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; il dışından Erzincan'a uyuşturucu madde getiren S.A. (45) isimli kişinin sürücülüğünü yaptığı ticari araçta yapılan aramada, fişek olarak tabir edilen 8 paket halinde 5,69 gram metamfetamin maddesi, 3 paket halinde 2,01 gram Afyon Sakızı ve 9 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı S.A. ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerince yapılan açıklamada, "Uyuşturucu suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir"denildi. - ERZİNCAN