Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

20 dakika önce

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 978,9 gr metamfetamin maddesi ile 6 adet ekstazi ve 3 adet regapen hapı ele geçirildi.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 978,9 gr metamfetamin maddesi ile 6 adet ekstazi ve 3 adet regapen hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada yolcu olarak bulunan B.T.(20) ile S.K. (25) isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 978,9 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Erzincan şehir merkezinde de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 adet ekstazi ile 3 adet regapen hap sattığı tespit edilen N.E.F.K. (24) isimli şahıs yakalandı.


Başlatılan tahkikat kapsamında B.T., S.K. ve N.E.F.K. isimli şahıslar, TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pablo Escobar'ın kardeşinin ürettiği akıllı telefonun +18'lik tanıtım videosu çok konuşulacak
Bebeğini çöpe atan 14 yaşındaki anneden dehşete düşüren ifadeler Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:30:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]