Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
03.05.2021 22:01
Son dakika gündem haberi... Erzincan'da bir araçta 728 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 150 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı.
Erzincan'da bir araçta 728 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 150 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde yol kontrol noktasında Van'dan Ankara'ya gittiği belirlenen bir araçta narkotik dedektör köpekle arama yaptı.
Aramada araçta gizlenmiş 728 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 150 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K. ve C.K. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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