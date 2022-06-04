Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

04.06.2022 22:32
Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Erzincan'da polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Erzincan'da polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 ila 31 mayıs tarihlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 234,25 gram metamfetamin, 32,46 gram esrar, 3,11 gram sentetik cannabinoid (Bonzai), 2,01 gram afyon sakızı, 1 captagon ile 73 kök kenevir bitkisi, 882 adet uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı sentetik ecza olarak bilinen haplar ve 9 bin adet tütün dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 2 şüpheli hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek, 8 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve savcılık sonrası mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçlarından tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Erzincan'da yasa dışı tütün mamulü sattıkları iddiasıyla 3 iş yerine yasal işlem başlatıldı Erzincan'da yasa dışı tütün mamulü sattıkları iddiasıyla 3 iş yerine yasal işlem başlatıldı Erzincan'da uyuşturucu ticaretinden 7 zanlı tutuklandı Erzincan'da uyuşturucu ticaretinden 7 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Erzincan, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 22:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement