Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı Uygulama Noktası'nda içinde Ö.B. (33) ve A.R.K'nin (30) bulunduğu aracı durdurdu. Ö.B'nin (33) çantasında 1 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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