Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Belirlenen adreslerde uyuşturucu ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirilen operasyonda E.S. ile S.O. gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Erzincan 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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