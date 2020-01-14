Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler çalışmalar kapsamında, Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında, Y.E.B. (30) idaresindeki aracı durdurdu.

Şüphelinin üzeri ve araçtaki aramada 407 gram toz esrar ele geçirildi, Y.E.B. gözaltına alındı.

Adliyeye götürülen zanlı savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.