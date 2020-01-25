Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.



Ekipler çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Afganistan uyruklu Z.S'yi (27) teknik ve fiziki takibe aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada paketlenmiş 1'er gramlık 30 Afyon sakızı ile 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen zanlı savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama" suçundan tutuklandı.