"Uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

"Uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tercan ilçesinde yapılan koordineli çalışmalarda İran'dan uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İran'dan gelen H.M, ilçede oturan Ü.Ç'yle madde alışverişinde bulunduğu sırada ekiplerce gözaltına alındı. Ü.Ç'nin iş yerinde yapılan aramada, 150 miligram 286 sentetik ecza hap, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 fişek ile 230 litre kaçak mazot ve 11 şişe kaçak içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M ve Ü.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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