Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama

6 saat önce

ERZİNCAN'da yılbaşı öncesi polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama, System.String[]

ERZİNCAN'da yılbaşı öncesi polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ve kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 787 ecstasy hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram bonzai, bir silah ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kabul etmek' ve 3 şüpheli hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile 8 kişi ise serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu
Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:36 Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
15:36 Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika
15:31 Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı - Son Dakika
15:31 Kaş Belediyesinden 'havai fişek' açıklaması - Son Dakika
15:31 Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika
14:02 Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 15:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]