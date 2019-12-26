Erzincan'da Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ölümünün 83. yılında Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla anıldı.



Erzincan Ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü münasebeti ile üzerinde Mehmet Akif'in şiirlerinin yazılı olduğu tişörtleri giyerek İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ü ziyaret ettiler. Farkındalık etkinliğinde öğrencilere Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilgiler veren Gün, "Böyle bir günde milli şairimizi unutmayarak buraya kadar gelip böyle bir farkındalık oluşturduğunuz için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi şairimiz 20 Aralık 1873'te İstanbul Fatih'teKaragümrük semtinin Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini ve Rüştiyeyi bitirerek "Mülkiye İdadisi"ne kaydoldu. İlerleyen yıllarda Mülkiye İdadisi'nden ayrıldı ve yeni açılan dört yıllık ilk sivil Veteriner Yüksekokulu Ziraat ve Baytar Mektebine giderek buradan birincilikle mezun oldu. Şiire merakı olan şairimiz Mehmet Akif, ilerleyen yıllarda İstiklal Marşı'mızı yazmış ve 12 Mart 1921'de TBMM'de kabul edilmiştir. Hayatına birçok eser sığdıran Akif 7 kitaptan oluşan şiirlerini "Safahat" adlı eserinde topladı. Şairimiz İstanbul Beyoğlu'ndaki mısır apartmanında 27 Aralık 1936'da hayata gözlerini kapadı. Bizlerde kendisine Allahtan rahmet diler, sizleri de bu anlamlı davranışınızdan ötürü tebrik ederim" dedi.



Ziyarette şiirler okunduktan sonra Erzincan Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen konferansa geçen öğrencilere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim bölümünden Doç. Dr. Mahmut Abdullah Aslan tarafından "Bir Karakter Abidesi Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans verildi. Öğrenciler tarafından Mehmet Akif'in biyografisi "Küfe" adlı manzumenin canlandırılması ve şiirlerinden oluşan "Kısa Şiir Seçkisi" sahnelenerek konferans sona erdi. - ERZİNCAN