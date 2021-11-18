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Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı

18.11.2021 15:48
Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir vatandaşın cami şadırvanında bulduğu 9 bin 800 lira polislerce sahibine teslim edildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir vatandaşın cami şadırvanında bulduğu 9 bin 800 lira polislerce sahibine teslim edildi.

Binali Yıldırım Mahallesi'ndeki Esat Muhlis Camisi şadırvanında kadın cüzdanı bulan Şamil Altay, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polisler, içerisinde kimlik bulunmayan cüzdan sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Belediye hoparlöründen yapılan anonsla polis ekiplerine ulaşan Yeter Yüce (78) içerisinde 9 bin 800 lira para bulunan cüzdanını aldı.

Büyük sevinç yaşayan Yüce, paranın maaşından arta kalan birikimleri olduğunu belirterek, polis ekiplerine ve duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı
Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı
Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı
Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı

Erzincan, Polis, Altay, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
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