Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi

19.05.2022 13:25
Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, dijital çağda gençlerin bilişim suçlarından uzak kalmaları için dijital cihazlarla farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, dijital çağda gençlerin bilişim suçlarından uzak kalmaları için dijital cihazlarla farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde Erzincan Dörtyol meydanında stant açıldı. "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı" konusunda bilgilerin verildiği stantta ayrıca kiosk sistemi üzerinden Siberay Bilgi Yarışması düzenlenerek katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği kioskta yer alan soruların tamamını doğru cevaplayanlara verilen hediyelerle siber suçlara karşı farkındalığın artması bekleniyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bilişim sisteminin güvenliğini, buradaki verileri, sistemin kullanıcılarını hedef alarak yapılan sanal saldırılar olarak nitelendirilen siber suçlar konusunda gençleri eğitici çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi
Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi

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Kaynak: İHA

Toplum Destekli Polislik, Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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