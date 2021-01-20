Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı - Son Dakika

Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı

20.01.2021 10:42
Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı, System.String[]

Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı Erzincan'da, Covid-19 salgını nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni kararla kardan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdaresinde esnek...

Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da, Covid-19 salgını nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan yeni kararla kardan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdaresinde esnek mesai uygulaması kaldırıldı.

Erzincan Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte ilimiz genelinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda kış mevsiminde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, gelen taleplere etkin bir şekilde cevap verilmesi ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için tüm mahalli idarelerde (Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) esnek mesai uygulamasının kaldırılmasına, vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, kronik rahatsızlığı olan, engelli ve hamile personellerle ilgili esnek mesai uygulanıp uygulanmaması hususlarında birim amirlerince değerlendirme yapılıp karar verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı
Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı
Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı
Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da vatandaşların karda mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı - Son Dakika


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