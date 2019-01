Erzincan'da Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadı İçin Yürüdü

Erzincan'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla Sarıkamış Şehitleri'ni Anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı anma yürüyüşünde Sarıkamış'ta şehit olan Mehmetçikler anıldı. Erzincan Valiliği Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi organizasyonunda Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Erzincan Valisi Ali Arslantaş,3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce genç katıldı. Yürüyüş öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürüyüşe katılanlara Türk Bayrağı dağıtımı yapıldı.



Ordu Caddesi üzerinde bulunan Saat Kulesi önünde bir araya gelen gençler, sporcular ve vatandaşlar pankart ve Türk Bayrağı ile Ordu Caddesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüp şehit olan Mehmetçikleri yad ettiler. Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanında Millet Kıraathanesi binası arkasında toplanan vatandaşlar Sarıkamış Şehitleri için Saygı Duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okudu. Program Sarıkamış Şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması ile devam etti.



Düzenlenen yürüyüş hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; "Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonuyla Tüm Türkiye'de Sarıkamış Şehitlerini anmak için ecdadının izinden ayrılmayan gençlerimiz ile birlikte temsili bir yürüyüş düzenledik. Fedakar ecdadımızı anarken vefakar gençliğimizin bu yürüyüşe yoğun katılımı bizleri çok gururlandırmıştır. 7'den 77'e bu ruhu içinde barındıran bu yürüyüşe katılan herkese Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum. Şanlı bir tarihin mirasını biz gençler taşıyoruz. Vatan toprağının her karışında vatanımızı dün olduğu gibi yarında koruyacak evlatlarımız olacaktır. Bayrağımız hiç bir zaman gökten inmeyecektir. Bizler Sarıkamış Harekatında şehit olan vatan evlatlarımızı anmak için kısa bir yürüyüş düzenledik. Ecdadımızın Sarıkamış'ta yaşamış olduklarını bir nebze olsa anlayabildiysek ne mutlu bizlere. Sarıkamış'ta son sözleri Allahuekber olarak şehit olan şehitlerimiz olmak üzere bu topraklar için şehit olan evlatlarımıza saygı, rahmet ve şükranlarımızı sunuyorum." dedi.



Genç kuşakların Sarıkamış Harekatı'ndan önemli dersler çıkarması gerektiğini vurgulayan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmasında "Sarıkamış Destanının üzerinden 104 yıl geçti ama acı hala yüreklerimizde yer alıyor. Anadolu Toprakları hiç gülmedi. Asırlar boyunca ne iç düşmanlar durdu ne de dış düşmanlar durdu. Bugün olmuş hala mücadelemiz devam ediyor. Bu programı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Erzincan Valiliğimize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu anma programlarının düzenlenmesi gençlerimize geçmişte bu ülkede neler yaşandığını hatırlatmak ve geleceğe yön vermek için yapılan organizasyonlardır. Biz şu anda parkelerimizin içerisinde belki 1 saat karın altında kalacağız ama biraz sonra hepimiz sıcak çayımızı içerek ısınacak. Ne Çanakkale'de ne Sarıkamış'ta ne Yemen'de ne Mısır'da Sina Çölünü geçerken askerlerimizin böyle bir ümidi yoktu. Hepsi bu vatanın savunmasında bu milletin ilelebet yaşayabilmesi, al bayrağımızın gönderde dalgalanabilmesi için mücadele verdiler ve şehit oldular. Yüz binlerce şehidimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.Fitne fesat ve kalleşlik hiç bitmedi. Dış düşmanlarda iç düşmanlarda hiç bitmedi. Dün Sarıkamış'ta daha yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı bu millet nasıl dik durduysa İnşallah bundan sonra da bu gençlik bunları hiç unutmadan dik duracak ve bu bayrağı gönderden indirmeyecektir." şeklinde konuştu.



Sarıkamış'ta çok zor şartlar altında üstün bir mücadelenin yaşandığını belirten Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında "Bugün 104. yıl dönümünde binlerce kahraman vatan evladımızı anmak, onların bu vatan için canlarını hiçe sayıp yaptıkları mücadeleyi anlatmak için bir aradayız. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Rabbim, bizlere bu vatan için yaptıkları fedakarlıkların, kahramanlıkların değerini bilen nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin.



Vatan doğduğumuz ya da doyduğumuz yer değil, olduğumuz yerdir.Tarih boyunca ecdadımız var olma savaşı verdi.Yemen'de,Necid çöllerinde,Küt-ülAmare'de,Çanakkale'de,Sarıkamış'ta Milletimiz bu hayasızca akınlar karşısında hep zaferle ayrıldı. Bu topraklar için toprağa düştü. Düşmana karşı toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi uzandı. Tarihimiz hamdolsun hep kahramanlık hikayeleriyle dolu. Malazgirt'te başlayan bu kutlu yürüyüş, Sakarya'ya kadar sürdü. Tarihin hiçbir döneminde zalime boyun eğmedik. Mazlumların hakkını gözettik. Haktan, hakikatten ayrılmadık. Bize miras bırakılan bu aziz vatanı canımızdan, cananımızdan üstün tuttuk.



Sarıkamış'ta vatan evlatlarımızın aziz hatıralarına bir asırdır sahip çıkıyoruz bundan sonra da sahip çıkacağız. Kefeni kardan olan şehitlerimizi her zaman minnetle rahmetle yad edeceğiz. Bedenleri kar altında kaldı ama yüreklerindeki cesaretin ateşi bir milletin bağımsızlık yolunu açtı. Bilinsin ki o ateş bizim gönüllerimizde hiç sönmeyecek. Bilinsin ki gençlik, şühedanın izinden hiç ayrılmayacak.



Bugün burada hem aziz şehitlerimizi rahmetle yadetmek, gençlerimize bu toprakların nasıl vatan olduğunu tekrar hatırlatmak amacıyla toplandık. Şühedanın izinde yürürken bastığımız yeri toprak diyerek geçmeyeceğiz. Her bir karışında şehitlerimizin kanı olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız.



"Bu topraklar için toprağa düşenlerin" aziz hatırası için Sarıkamış ruhunu diri tutmak, gençlerimize bu ruhu aşılamak, öncelikli görevimizdir. Zaman geçse de şartlar değişse de milletimizin istiklaline engel olmak isteyen şer güçler bitmiyor, bitmeyecek.



Biz her alanda güçlü olursak hiçbir güç bu vatan evlatlarına tahakküm kuramaz. Şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Ülkemizde istikrarı bozmak isteyenlere, milletimizin birlikteliğini engellemek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Biz büyük, kadim, güçlü bir ülkeyiz. Bunun bilincinde olup kıtaları taksim eden, mukaddeslerimiz uğruna canını feda eden ecdadımızın mirasına sahip çıkacağız.



"Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak Neler yapmış bu millet en yakın tarihe bir sor bak" diyor şair. Sevgili gençler, şanlı tarihimizle övünüyoruz. Ecdadımızın kahramanlıklarını gururla anlatıyoruz. Sizler bu istikamette ilerlerseniz vatan, millet, bayrak aşkıyla ülkemize hizmet ederseniz yolumuz hep aydınlık olacak, ecdadımızın aziz hatıralarına hep sahip çıkmış olacağız.



Ben tekrar bu şuurla, Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıl dönümünde şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim o zemheri kışta vatan diyen ecdadımızın, aziz hatıralarına sahip çıkacak nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. " dedi. - ERZİNCAN

