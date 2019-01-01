Erzincan
'da yaban hayata 6,5 ton yem bırakılacak
Erzincan'da kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle Atatürk
Kent Orman civarlarında yapılan yemleme çalışmalarına Vali Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay
'ı Erzincan Şube Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halim Ferit Bayata ve Türk Kızılay'ı Erzincan Şube çalışanları katıldı. Türk Kızılay'ı öncülüğünde yapılan yemleme çalışmasında doğaya yem, ekmek, simit ve poğaça bırakıldı.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Vali Ali Arslantaş, kış mevsiminde Erzincan'da doğaya 6,5 ton yem bırakılacağını belirtti. Vali Arslantaş,
Türk Kızılay'ının bugüne kadar toprak kaymalarında, depremlerde, sel baskınlarında, doğal afetlerde, insan hareketlerinde, çadır kentlerde gördük. Fakirin fukaranın, garibin, gurabanın ihtiyaçlarını karşılarken gördük. Bugünde Erzincan'ımıza yaklaşık bir haftadır yağan yoğun kar yağışından dolayı her tarafın kar ile kapanmasından mütevellit, doğada yaşayan hayvanların kurdun, kuşun, börtünün, böceğin aç kalmaması için yapmış oldukları güzel bir faaliyet ile görüyoruz. Kızılay çalışanları arkadaşlarımız akşamdan fırınlarda kalan, satılmayıp bayatlayacak olan ekmek, simit, poğaça ve bunun yanında kuş yemini de hazırlamışlar. Bu yıl kısmet olursa doğada yaşan hayvanlara milli parklar il müdürlüğümüzün marifetleri ile de 6,5 ton yem bırakmayı planlıyoruz diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise doğadaki hayvanların aç kalmamasını sağlamak insanların görevi olduğunu söyledi. Rektör Levent Türk Kızılay'ın bu hareketini takdirle alkışlıyoruz. İlimizin dağlarında ki ovalarında ki hayvanların kış geldiğinde ne yaptığını bilmek düşünmek önemli bir düşünce tarzı. Bunların aç kalmamasını sağlamak biz insanların görevi. Bu yüzden bu hareketi bende takdirle karşılıyorum dedi.