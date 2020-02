Erzincan'da yaban hayatına yem desteği - Son Dakika

Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Erzincan'da, yabani hayvanların bulunduğu Atatürk Kent Ormanı'nın zirvesine yem bırakıldı.



Erzincan'da önceki günlerde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Erzincan'da, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde avcı derneklerinin işbirliği ile şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Atatürk Kent Ormanı'na kamyonetlerle taşınan çeşitli yem, sakatat, ekmek ve bitkiler bırakıldı. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu desteklemek amaçlandı.



"Doğaya 12 ton yem bırakacağız"



Yaban hayvanlarına yem bırakmak için toplandıklarını ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüz ve Erzincan'daki avcı derneklerinin işbirliği ile ağır kış şartlarından dolayı yiyeceğe ulaşamayan aç kalacağını düşündük. Bundan dolayı yaban hayvanlarına yem bırakmak için, yeşil sebze bırakmak için, et bırakmak için kent ormanının zirvesinde toplandık. Bu yıl içerinde doğaya 12 ton yem bırakacağız" diye konuştu.



Can Erzincan Avcılar Kulübü Başkanı Yücel Bingöl de, "Bizler doğayla baş başa olmayı seviyoruz ve her zaman önemsiyoruz. Doğayı korumak muhakkak ki en birinci avcıların görevidir. Avcılar her ne kadar hayvanları öldürmeye yönelik söylense de aksine bizlerin beslemeye yönelik doğayı korumaya yönelik atılımlarımız var" dedi.



Etkinliğine Vali Ali Arslantaş'ın yanı sıra AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, Erzincan DKMP Şube Müdürü Uğur Önel, Avcı Dernekleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN