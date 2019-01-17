Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Erzincan'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

19 dakika önce

Erzincan'da kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Erzincan'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Erzincan'da kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Erzincan Valiliği, Tarım Orman Bakanlığı Erzincan Şube Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı önderliğinde, Orman ve Su İşleri Erzincan Şube Müdür Vekili Uğur Önel, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Kadir Çelik ve Arama kurtarma personelinin katılımıyla olumsuz kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışmaları yapıldı. Munzur Dağı Eteklerinden Binkoç Köyü Muhtarı ve köylü vatandaşların katılımıyla çalışmalar yapıldı. Kar kalınlığının yer yer 50 cm üzerinde olduğu yolun ulaşıma kapalı olması nedeni ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait paletli 8x8 amfibik argo aracı ile ulaşım sağlanıp yaklaşık 200 kg yem uygun yerlere bırakıldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel
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