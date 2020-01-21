Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışması yaptı.

Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışması yaptı.

Dondurucu soğukların yaşandığı ve doğanın beyaz örtüyle kaplandığı Doğu Anadolu'da, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü görevlileri, yaban hayvanları için Erzincan- Erzurum ile Erzincan- Sivas kara yolundaki belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.

Şube Müdürü Uğur Önel, yaptığı açıklamada, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına buğday bıraktıklarını söyledi.

Zorlu kış koşullarından yaban hayatının olumsuz etkilendiğini ifade eden Önel, şöyle konuştu:

"İl genelinde yapılan koruma kontrol faaliyetleri sırasında, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaban hayvanları için araçlarımızda bulundurduğumuz yemleri doğaya bırakıyoruz. Ekiplerimiz özellikle Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Sansa Deresi mevkisi ile Erzincan-Sivas kara yolu arasındaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi ile Refahiye ilçesindeki bazı köylerde yemleme çalışması yapıyor."

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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