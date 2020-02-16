Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

18 dakika önce

Erzincan'da, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Erzincan'da, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile bazı avcı dernekleri tarafından yaban hayatının desteklenmesi amacıyla yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, kente 15 kilometre mesafedeki Atatürk Kent Ormanlık Alanı'nda, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına buğday, ekmek ve tavuk eti bırakıldı.

Programa katılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sadece insana değil, dünyayı paylaştığı hayvanlara da merhamet eden bir medeniyetin mensupları olduklarını söyledi.

Arslantaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve kentteki avcı derneklerinin iş birliğiyle ağır kış şartları dolayısıyla yiyeceğe ulaşamayan yaban hayvanları için doğaya toplamda 12 ton yem bırakacaklarını belirtti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise geçmişte yaban hayvanları için bile vakıf kurulduğunu anımsatarak, programa destek verenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun da medeniyetin her döneminde ağır kış şartlarında aç kalan hayvanlar için doğaya yem bırakıldığını kaydetti.

Can Erzincan Avcılar Atıcılar Balıkçılar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bingöl, doğası sevdiklerini ve korumak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Sayın Valimiz Ali Arslantaş'ın önderliğinde güzel bir yemleme programı yaptık. Doğayı korumak en başta avcıların görevidir. Bizim doğanın korunmasına yönelik atılımlarımız var." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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