Yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı

08.05.2022 14:39

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali ile yeni sanayide yaptıkları kontrolde, batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

Ekipler, kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, daha sonra Iğdır'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı
Yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı
Yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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