Son Dakika Haberleri: Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı
Son Dakika Genel Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı

Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı

1 saat önce

Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdıERZİNCAN - Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı

ERZİNCAN - Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte yer yer etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yolunu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti
Fenomen gelin adayı Naz Mila, evlilik programlarının iç yüzünü anlattı Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]