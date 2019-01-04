Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Yakaladıkları Yaban Keçisi Yavrusunu Sevmeye Doyamadılar

Erzincan'da Yakaladıkları Yaban Keçisi Yavrusunu Sevmeye Doyamadılar

2 saat önce

Erzincan'da yakaladıkları yaban keçisi yavrusunu sevmeye doyamadılarErzincan'ın Kemaliye ilçesinde yavru yaban keçisini yakalayan 3 genç sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktılar.

Erzincan'da yakaladıkları yaban keçisi yavrusunu sevmeye doyamadılar

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yavru yaban keçisini yakalayan 3 genç sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktılar. O anları cep telefonu ile görüntüleyen gençlerin videoları sosyal medya da binlerce defa izlendi.

Erzincan'a 170 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesindeki tarihi taşyolunda gece saatlerinde araçları ile ilerleyen Cüneyt Akgül, Selahattin ve Hüdaverdi Dil isimli 3 gencin önüne aniden yavru bir yaban keçisi atladı. Kar ve tipi nedeniyle bitkin düşen yaban keçisinin hasta ya da yaralı olmasından şüphelenen gençler kısa bir kovalamaca sonrası yakaladı. Gençler adeta bebek gibi kucaklarına aldıklarını yavru yaban keçisini sağlıklı olduğunu görünce, sevdikten sonra yeniden yaban hayata bıraktılar. O anları cep telefonu ile görüntüleyen gençlerin videosu sosyal medya da binlerce defa izlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Genç, Kemaliye, Erzincan, Güncel
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