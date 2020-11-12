Erzincan'da yakalanan 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Erzincan'da, Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan'da 5 Aralık 2018'de Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polislerce durdurulan 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin bulunmasına ilişkin Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fehmi, Adem, Burhan ve Cumali Bilekçi, tutuksuz yargılanan iş adamı A.E, R.Y, S.Y. ve C.B. ile sanık avukatları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izleyicilerin alınmadığı duruşmada, sanıklar maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salona alındı. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı ve üyeleri ile polis ve jandarma görevlileri de maske taktı.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada savunma yapan sanıklar hakkında cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını sordu.

Cumhuriyet savcısı ise önceki duruşmadaki mütalaasını yenilediğini belirterek, tüm sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve tutukluların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ardından savunma için söz isteyen tutuklu sanıklardan Adem Bilekçi, önceki duruşmalardaki ifadesini değiştirerek tırda yakalanan uyuşturucu maddenin kendi bilgisi dahilinde taşındığını öne sürdü.

Bilekçi daha önce tanımadığı ve soyadını bilmediği "Behram" isminde birisinin yanına gelerek kendisinde bulunan uyuşturucu maddeyi yüklü miktarda para karşılığı sakatat ürünlerin içerisinde gizleyerek taşımayı teklif ettiğini söyledi.

Kendisinin yüklü miktarda borcu olması sebebiyle teklifi kabul ettiğini anlatan Bilekçi, alacağı paranın bir miktarını da tır sürücüsü R.Y'ye vereceğini iddia etti.

Bilekçi, iş adamı A.E. ile diğer sanıkların uyuşturucu ilgili herhangi bir bağlantı ve alakalarının bulunmadığını savundu.

Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık R.Y. ise Bilekçi'nin kendisi hakkındaki beyanlarının doğru olmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak berat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise Bilekçi'nin ifadeleri ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına Bilekçi'nin ifadeleri ve mütalaaya karşı savunma yapmaları amacıyla ek süre verilmesini ve tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Duruşma süresince Erzincan Adalet Sarayı binası içi ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Sanıklar, polis ekiplerince adliye çıkışında yoğun güvenlik tedbirleri altında cezaevine gönderildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek" suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.