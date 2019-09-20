Son Dakika Haberleri: Erzincan'da yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Erzincan'da yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Erzincan'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da yakalanan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Erzincan'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayına yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan zanlıların S.A, D.E.P, M.E. ve Ö.A. olduğunu tespit etti.

Benzer suçlardan haklarında birçok kez işlem yapıldığı belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hırsızlıkta kullandıkları aletlerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, D.E.P, M.E. ve Ö.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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