Erzincan'da Yangın 5 Kişilik Aileyi Evsiz Bıraktı

Erzincan'da bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Erzincan'da bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın 1 saatte söndürülürken 5 kişilik aile evsiz kaldı.



İnönü Mahallesi 18. Sokak'ta öğle saatlerinde 5 kişilik ailenin yaşadığı müstakil bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri de intikal etti. Mahalle sakinleri ise şaşkın ve korku dolu gözlerle yangını izledi.



Yangın sonrası ev sakinlerinden Muhabbet Çiçek sinir krizleri geçirdi. 112 acil servis ekipleri sinir krizi geçiren ve dumandan etkilenen anne Muhabbet Çiçek ile yanında bulunan kızı Esma Çiçek'i Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yangın, evde büyük maddi hasara neden oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

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