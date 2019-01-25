Erzincan'da Yangın 5 Kişilik Aileyi Evsiz Bıraktı
2 saat önce
Erzincan'da yangın 5 kişilik aileyi evsiz bıraktıERZİNCAN - Erzincan'da bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Erzincan
'da yangın 5 kişilik aileyi evsiz bıraktı
ERZİNCAN - Erzincan'da bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın 1 saatte söndürülürken 5 kişilik aile evsiz kaldı.
İnönü Mahallesi 18. Sokak'ta öğle saatlerinde 5 kişilik ailenin yaşadığı müstakil bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri de intikal etti. Mahalle sakinleri ise şaşkın ve korku dolu gözlerle yangını izledi.
Yangın sonrası ev sakinlerinden Muhabbet Çiçek sinir krizleri geçirdi. 112 acil servis ekipleri sinir krizi geçiren ve dumandan etkilenen anne Muhabbet Çiçek ile yanında bulunan kızı Esma Çiçek
'i Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yangın, evde büyük maddi hasara neden oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:34 Kaynak: İHA
Hatay'da Bir Binanın Kazan Dairesinde Patlama Meydana Geldi! Ölü ve Yaralılar Var
Tuvaletini Yapmak İçin Gittiği Nehre Düştü, Cesedine 12 Gün Sonra Ulaşıldı
Kaçarak Evlenen Kızının Kocasından Şiddet Görmesini Sindiremeyen Baba, Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var
Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı