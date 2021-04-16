Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Öte yandan ailenin yardım ve desteklerle geçimini sağladığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Durumları iyi olan anne ile çocukları, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Demirkent Mahallesi'nde Nazım Alaylı'ya ait ahşap evin üst katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra evde bulunan anne ve 3 çocuğunu dumanlar arasından çıkardı.

Erzincan 'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu çevredekiler kurtardı, olayda 1 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

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