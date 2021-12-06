Son dakika haberleri... Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da metruk bir evde çıkan yangına müdahale ederken kırılan çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri tedavi altına alındı.

Kızılay Mahallesi 1015 sokak 36 numaralı metruk evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede çevredeki evlerin çatısına da sıçrama riski oluşturdu. Olayın bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiyeye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri gitti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra soğutma işlemlerini yaparken itfaiye eri Cihan Ekinci, tek katlı evin çatısının kırılmasıyla yere düştü. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soğutma çalışması yapan ekipler yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.