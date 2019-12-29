Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü - Son Dakika

Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü

6 saat önce

Erzincan'daki yangında itfaiye görevlileri tarafından kalbi durmuş şekilde kurtarılan 65 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede sağlık görevlilerin müdahalesi ile tekrar hayata tutundu.

Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü, System.String[]

Erzincan'daki yangında itfaiye görevlileri tarafından kalbi durmuş şekilde kurtarılan 65 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede sağlık görevlilerin müdahalesi ile tekrar hayata tutundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Aliekber Çiçek Caddesi'nde bulunan Ahmet Düzgün'e (65) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, Düzgün'ü yalnız yaşadığı evinin salonunda hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

Evden çıkarıldığı sırada kalbinin durduğu anlaşılan Düzgün'e ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Düzgün, ambulansta kalp masajı yapılarak götürüldüğü Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldü.

Yoğun bakım ünitesine alınan Düzgün'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, 2 saatlik çalışma ile söndürülen ve evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi iki kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Erzincan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
06:53 TEM Otoyolu'nda bariyer cipe ok gibi saplandı:  3 ağır yaralı - Son Dakika
06:47 Tem otoyolu'nda bariyer cipe ok gibi saplandı: 3 ağır yaralı - Son Dakika
06:45 İstanbul'da bariyerlere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
06:38 İstanbul'da bariyerlere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
06:34 TEM OTOYOLU'NDA BARİYER CİPE OK GİBİ SAPLANDI:   3 AĞIR YARALI - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 07:18:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]