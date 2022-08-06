Erzincan'da 3 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 3 kaçak göçmen yakalandı

06.08.2022 13:45
Erzincan'da 3 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da yapılan asayiş ve huzur operasyonlarında yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan'da yapılan asayiş ve huzur operasyonlarında yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ülke genelinde 8'inci huzur operasyonu gerçekleştirildi. Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2022 yılının 8'inci "Huzur" operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada 493 Türk vatandaşı, 119 yabancı uyruklu kişi sorgulanarak 145 araç, 8 metruk bina ve çevresi, 20 umuma açık yer kontrolü yapıldı. Yabancı uyruklu olduğunu beyan eden kimliksiz 3 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler akabinde Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 3 şahsa ve araç sahibine 19 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 3 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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