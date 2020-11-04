Erzincan'da yaralı bulunan köpek yavrusuna ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı - Son Dakika

Erzincan'da yaralı bulunan köpek yavrusuna ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı
04.11.2020 12:05
Erzincan'da aracın çarpması sonucu yaralanan köpek yavrusuna, ilk müdahaleyi jandarma yaptı.
Erzincan'da aracın çarpması sonucu yaralanan köpek yavrusuna, ilk müdahaleyi jandarma yaptı.
Erzincan - Çağlayan kara yolunda devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Yeşilyurt Köyü yakınlarında yol kenarında aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpek yavrusunu fark etti.
Kara yolu kenarındaki köpek yavrusunun bacağından yaralandığını gören jandarma ekipleri, su ve mama vererek yavru köpeğin kendine gelmesini sağladı.
Köpek yavrusu daha sonra Erzincan Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.
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