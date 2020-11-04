Erzincan'da yaralı bulunan köpek yavrusuna ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı - Son Dakika

Köpek yavrusu daha sonra Erzincan Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Kara yolu kenarındaki köpek yavrusunun bacağından yaralandığını gören jandarma ekipleri, su ve mama vererek yavru köpeğin kendine gelmesini sağladı.

Erzincan - Çağlayan kara yolunda devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Yeşilyurt Köyü yakınlarında yol kenarında aracın çarpması sonucu yaralanan bir köpek yavrusunu fark etti.

Erzincan 'da aracın çarpması sonucu yaralanan köpek yavrusuna, ilk müdahaleyi jandarma yaptı.

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