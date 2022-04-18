Erzincan'da yaralı halde Kaya Kartalı bulundu - Son Dakika
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Erzincan'da yaralı halde Kaya Kartalı bulundu

18.04.2022 22:32
Erzincan'da yaralı halde Kaya Kartalı bulundu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen devriye faaliyetinde yaralı halde Kaya Kartalı bulundu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen devriye faaliyetinde yaralı halde Kaya Kartalı bulundu.

Bulunan yaralı yabani kuş ile ilgili olarak Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Doğa Koruma Timi ile yapılan görüşmede, bulunan yabani kuşun nesli tükenmekte olan Kaya Kartalı olduğu tespit edildi. Bulunan yaralı Kaya Kartalı, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Erzincan'da yaralı halde Kaya Kartalı bulundu
Erzincan'da yaralı halde Kaya Kartalı bulundu

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Jandarma, Erzincan, Hisarcık, Tercan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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