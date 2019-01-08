Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Yarın Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da Yarın Eğitime Ara Verildi

10 dakika önce

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Erzincan'da Yarın Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının yarın tatil edildiği belirtildi.


Kararın, il genelinde iki gündür etkili olan ve meteorolojik verilere göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edildi.

Açıklamada, engelli veya bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Kar, Erzincan, Güncel
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