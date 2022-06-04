Ekipler, 3 iş yerine yaptıkları eş zamanlı operasyonda toplam 17 bin 900 adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 4 bin 350 gram nargile tütünü, 13 bin 500 gram açık kıyılmış tütün, 6 bin 400 adet boş makaron ele geçirdi.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da yasa dışı tütün mamulü sattıkları iddiasıyla 3 iş yerine yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

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