Yasa dışı yollarla yurda giren 17 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da illegal yollarla yurda giren yabancı uyruklu 17 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Kontrollerde İstanbul'a giden bir otobüste, yurda yasa dışı yollarla giren 2 Suriye, 2 Myanmar, 5 Pakistan ve 8 Afganistan uyruklu sığınmacı yakalandı.

İşlemleri için il emniyet müdürlüğüne götürülen sığınmacılar, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.