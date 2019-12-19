Erzincan'da yaşayan göçmenler yöresel yemeklerini tanıttılar - Son Dakika

Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Göçmenler günü kutlamaları çerçevesinde Erzincan'da yaşayan göçmenler yöresel kıyafet, kültür ve yemeklerini tanıttı.



Uluslararası Göçmenler günü kutlamaları kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Erzincan'da program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan İl Göç İdaresi Müdür Kasım Kağan Özlok, göçmenleri sadece sayılardan ibaret olarak görmenin yavrusuz kalan anneleri görememek olduğunu söyledi.



"Biz bu yemekleri aynı çatı altında aynı sofrada yiyorduk"



Türkiye'den sığınma talep eden insanlara sayı olarak bakılmaması gerektiğini ifade eden Özlok, "Göçmenlere haklarının tanınması göçmenlerle ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler genel Kurulu 2001 yılında almış olduğu kararla 18 Aralık günün Uluslararası Göçmenler günü olarak ilan etmiştir. 2001 yılından sonrada ülkemizde ve dünyada da Uluslararası Göçmenler günü kutlanmaktadır. İlimizde yaşayan İran, Ahıska, Kazakistan ve Afganistan halkının yemeklerini tanıyacağız. Hepsi bizim için farklı tatta yemekler olarak gelse de yıllar önce biz bu yemekleri aynı çatı altında aynı sofrada yiyorduk. Bizim kadim medeniyetimiz aslında o kadar büyük bir coğrafyaya hakimdi ki bu sebeple bizler bu kadim medeniyetin mensubu olarak ülkemize göçen insanlara ülkemizden sığınma talep eden sığınmacılara istatiksel olarak yani sayı olarak bu insanlara bakamayız. Bizler bu insanları sadece sayılardan ibaret kabul edersek bu insanların içinde yavrusuz kalan anneleri, dedeleri, amcaları göremeyiz bunları kaçırmış oluruz. Bu sebeple bizler bu insanları kardeşlerimiz olarak görüyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından göçmen çocuklar tarafından hazırlanan Büyüksün Türkiye Filmi sahnelendi.



"Göçmenler yöresel yemeklerini tanıttılar"



Uluslararası Göçmenler günü programı kapsamında Erzincan'da yaşayan İran, Ahıska, Kazakistan ve Afganistan göçmenleri yöresel yemek, kıyafet ve kültürlerini tanıttılar. Öğrenci ve ev hanımları tarafından hazırlanan yöresel yemekler programa gelen misafirlere ikram edildi. Farklı ülkelerden farklı lezzetlerin tadına bakan misafirler yemekler hakkında bilgiler aldı. Yoğun katılımın sağlandığı programda yapılan yemekler ise kısa sürede tüketildi.



Afgan Sultani tanık olduğu savaş anılarını resmetti



Afganistan'daki savaştan eşi ve çocuklarıyla kaçarak Erzincan'a yerleşen 3 çocuk annesi Afgan Nezvibigim Sultani ise Afganistan'da tanık olduğu savaşı resmetti. Afganistan'daki savaşta kadınlara eziyet edildiğini söyleyen Sultani, "Afganistan'da çok savaş var. Kadınlara karşı çok fazla işkence var. Savaştan kaçtık ve Erzincan'a geldik. Türkiye çok güzel. Türkiye'de olmaktan çok memnunum" dedi. - ERZİNCAN