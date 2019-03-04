Erzincan'da Yastıkların İçinde 293 Kilo 200 Gram Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
ERZİNCAN'da polis ekiplerinin yaptığıı uygulamada yastıkların arasına gizlenmiş halde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
ERZİNCAN'da polis ekiplerinin yaptığıı uygulamada yastıkların arasına gizlenmiş halde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik
Şube ekipleri, TIR'ların içerisinde batı illerine uyuşturucu madde nakliyatı yapılacağı ihbarını aldı. Erzincan
- Erzurum
Karayolu üzerinde uygulama yapan ekipler 3 ayrı TIR'da arama yaptı. 34 plakalı TIR'a ait dorsede bulunan koliler üzerinde narkotik dedektör köpeği Curt ile yapılan aramada, elyaf yastıkların içerisine gizlenmiş 431 paket halinde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 TIR sürücüsü hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme suçundan soruşturma başlatıldı.
- Erzincan
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:23 Kaynak: DHA
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