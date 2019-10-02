Erzincan'da 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi hayata geçmişti. Proje kapsamında etkinliklerin devamı niteliğinde yaya güvenliğini sağlamak üzere Erzincan ve ilçelerinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi.



Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum amirleri ile vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kurulan stantta vatandaşlara çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıttı. Daha sonra Saat Kulesi önünde bulunan yaya geçidinde il protokolü ve vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirdi.



Burada konuşan Vali Arslantaş, "2019 yılı kamu oyununda yakından bildiği gibi İçişleri Bakanlığı'nca 'Yaya öncelikli yıl' ilan edildi. Bu yaya öncelikli trafik yılı içerisinde çeşitli etkinliklerimiz oldu. Öncelikle sürücülerin yaya geçidini fark etmesi Yayaların yaya geçidini kullanması ve yayaların yaya geçidindeki geçiş üstünlüğünün yerleştirilmesine ve bu algının yerleştirilmesine yönelik çalışmalarımız oldu. Şehrimizin 500 farklı yerine konu ile ilgili pankart asılırken, 20 bin broşür dağıtıldı 2019 yılının ilk 9 ayında 2018 yılı ile kıyasladığımızda yayaların karıştığı kaza sayısında ilimizde 104'den 58'e düştüğünü görüyoruz. Bu faaliyetlerdeki amacımız yayaların karıştığı tek bir kazanın kalmamasıdır" dedi.



Proje kapsamında hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtıldı. - ERZİNCAN