Erzincan?da yaz ayları ile birlikte yaylalar şenlendi - Son Dakika

Erzincan?da yaz ayları ile birlikte yaylalar şenlendi
ERZİNCAN'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılık ile geçinen vatandaşların yayla göçü de başladı.
ERZİNCAN'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılık ile geçinen vatandaşların yayla göçü de başladı. Beş yaşındaki Şirin Neva'nın yeni doğan bir kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü izleyenleri gülümsetti.Havaların ısınması ile birlikte koyun sürüleri, yaylalara çıkarılmaya başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından sürüler yaz aylarını Munzur Dağı yaylalarında geçirecek. Tulum peyniri üretimi yapan küçükbaş hayvan üreticilerinin 2 Bin rakımlı Munzur ve Keşiş Dağları göçüne sahne oluyor. Göç sırasında beş yaşındaki Şirin Neva'nın yeni doğan bir kuzunun annesinin sırtında yaptığı yayla göçü sosyal medya da büyük ilgi gördü. Bir süre kuzu ile kızını sırtında taşıyan anne, daha sonra iki miniği yere indirerek seviyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 01:56 Kaynak: DHA
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