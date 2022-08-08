Erzincan'da trafik ekiplerinden motosiklet sürücülerine denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da trafik ekiplerinden motosiklet sürücülerine denetim

08.08.2022 10:37
Erzincan'da trafik ekiplerinden motosiklet sürücülerine denetim

Erzincan'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımı yaygınlaştı.

Erzincan'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımı yaygınlaştı. Son günlerde artan yaralamalı ve maddi hasarlı kazalardan dolayı motosiklet polis ekiplerince motosikletler denetlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, yaz aylarının gelmesiyle motosiklet kullanımının yaygınlaşması, tescilsiz motosiklet kullanımının ve kazaya karışan motosiklet sayılarının artması hususları göz önünde bulundurularak Atatürk Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde ve İnönü Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde motosikletler ve sürücüleri üzerinde deneti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde; 90 araç/sürücüsü kontrol edilerek, 10 motosiklet, 1 otomobil olmak üzere toplam 11 araç otoparka çekildi. 10 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere de toplamda 55 bin 942 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Erzincan'da asayiş uygulaması Erzincan'da asayiş uygulaması Erzincan'da 10 araç sürücüsüne 17 bin 478 TL para cezası kesildi Erzincan'da 10 araç sürücüsüne 17 bin 478 TL para cezası kesildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da trafik ekiplerinden motosiklet sürücülerine denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:58:39. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da trafik ekiplerinden motosiklet sürücülerine denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement