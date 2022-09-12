Yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Bahçelievler İlkokulu'nda tören gerçekleştirildi.

Törene Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

İlköğretim Haftası açılış programının manidar bir gün olan 12 Eylül'e denk geldiğini hatırlatan Makas, şunları kaydetti:

"Eğitime önem vermediğiniz, insan odaklı nesiller yetiştirmediğiniz, milli irade aşığı evlatlar yetiştirmediğiniz müddetçe, darbelere maruz kalmaya mahkum olursunuz. İşte bu memleketin evlatları milli iradeyi her zaman üstün tutsun, kendi düşünce odağına insanı koysun ve demokrasiyi baş tacı yapan nesiller yetiştirmek üzere 'bismillah' çekiyoruz."

Makas ve beraberindekiler, ilk ders zilini çalarak, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Burada, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Kentte 41 bin 50 öğrenci dersbaşı yaptı.