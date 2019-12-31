Erzincan'da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri - Son Dakika
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Erzincan'da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri

6 saat önce

Erzincan'da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilmesini sağlamak üzere il mülki hudutları dahilinde bir dizi güvenlik tedbiri alındı.

Erzincan'da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri, System.String[]

Erzincan'da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilmesini sağlamak üzere il mülki hudutları dahilinde bir dizi güvenlik tedbiri alındı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve asayişin temini açısından uygulanan tedbirlere ek olarak bir takım tedbirler alındı. Vatandaşların ihtiyaç halinde ulaşabileceği telefon numaralarının da paylaşıldığı yazılı açıklamada; "Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, mağazalar ve çarşılar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile Havalimanı ve terminal gibi toplu taşımacılığın yapıldığı yerlerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısı artırılacak ve özel güvenlik görevlileri uyarılacaktır. Şehir içi taşıma araçlarında ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak, bu gibi yerlerde trafik görevli sayısı artırılacaktır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılan denetimler sıklaştırılacaktır. Etkinliklerde kullanılması muhtemel piroteknik maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecektir. Toplum Destekli Polislik hizmetleri kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak vatandaşlarımız bilgilendirilerek, desteklerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet vb. üzerinde yapılan denetim ve kontroller artırılacaktır. Vatandaşlarımızın şüphelendikleri herhangi bir durum ve konu ile karşılaşmaları halinde, 155 polis imdat hattı, Asayiş Şube Müdürlüğü 0505 318 24 45, Çarşı Polis Merkezi Amirliği 0505 318 24 20, Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği 0446 214 15 01 ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 0552 155 24 24 Narko WhatsApp mobil ihbar hattına bilgi vermeleri Emniyet Müdürlüğümüzce alınan tedbirlere önemli derecede katkı sağlayacaktır" denildi. - ERZİNCAN

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Polis, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
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